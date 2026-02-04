Педофилу выдали квартиру рядом с детсадом: жертва насильника бьет тревогу

Петербурженка, пострадавшая от действий педофила в 2003 году, смогла опознать его десятки лет спустя по странице в социальной сети. Она рассказала в интервью блогерше Анастасии Даниленко, как вышла на своего насильника и что узнала о его судьбе. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Лжесосед

Светлане (имя изменено) сейчас 30 лет. Своего насильника она встретила 22 года назад, в 2003 году. Она возвращалась со школы домой, но где-то потеряла ключ от домофона. Незаметно для девочки за ней увязался странный мужчина в черном пальто. Когда соседи открыли подъездную дверь, злоумышленник зашел вслед за школьницей. Вместе они оказались в лифте.

«Он сказал, что ему на 16-й этаж, мне нужно было на 15-й. Понимаю сейчас, что совершила ошибку, что зашла с незнакомым человеком в лифт. Но логически я понимаю, что почти невозможно предсказать каждую ситуацию. Тем более я тогда очень устала и уже хотела домой попасть. Лифт застрял. Но он в лифте меня не трогал», — рассказывает девушка.

Когда механизм все-таки заработал и кабина добралась до 15-го этажа, мужчина вышел вслед за Светой и попросился к ней в квартиру, чтобы позвонить в ремонтную службу. Света не поняла, почему это нужно было сделать именно из их квартиры, но не решилась ослушаться взрослого.

«У твоего отчима есть эротические журналы?»

Мужчина действительно куда-то позвонил, но после того, как положил трубку, не спешил уходить. Он начал расспрашивать Свету, с кем она живет. Та отвечала — с мамой и отчимом.

«И он не спрашивал, где родители, придут ли. Потому что, если бы он спросил, я бы точно сказала, что они вот-вот уже на пороге. Он спросил: „Есть ли у твоего отчима какие-то эротические журналы дома?“ Я сказала, что нет, таких журналов у нас нет дома. Он сказал: „Я хотел бы рассказать тебе о сексе“», — вспоминает Светлана.

Растлитель оказался неумолим и заявил: «Ну, раз у тебя нет журналов, придется самому все показать». Света тут же начала просить ничего не показывать и пообещала найти те самые журналы. Сначала пошла в комнату, перебирала газеты, хотя знала, что подобных изданий ее родители не выписывали, а после ушла на кухню. Педофил следом ходил за девочкой.

«Я помню, что я сижу с ним на кухне и на столе лежит нож для хлеба. И он говорит: „Если сейчас ты все сделаешь так, как я скажу, не будешь сопротивляться, значит, все пройдет нормально“», — рассказывает девушка.

В тот момент девочке особенно страшно было за то, как на все происходящее в последующем отреагирует ее мама.

«Он намекнул, что убьет. Я помню, что на тот момент мой мыслительный процесс заключался в том, что ладно, надо сделать, потому что мама расстроится, если мне перережут горло сейчас прямо в квартире. Он сказал, что нужно сделать минет. Я вообще не знала, что это», — вспоминает девушка.

«А часто ли ты таким занимаешься?»

После совершенного преступления насильник надел штаны и отправился на выход.

«Я его спросила: „А часто ли ты вообще таким занимаешься? Ну, обучаешь детей сексу?“ Он сказал: „Да, часто“. И ушел. Через две минуты он вернулся. Я испугалась, не поняла, что происходит, но он забыл свой зонт», — рассказывает Светлана.

Спустя годы девушка недоумевает, почему впустила мужчину в квартиру вновь после того, как он надругался над ней. Благо, насильник лишь забрал зонт и ретировался. Света снова отправилась к раковине, почистила зубы и съела пару пряников. Позвала в гости подругу и решила никому не рассказывать о произошедшем.

«Я не парюсь на эту тему»

Только спустя несколько лет девочка решила поделиться этой историей с подругой. Та отреагировала очень эмоционально — расплакалась и заявила, что лучше бы это произошло с ней. Мама Светы узнала о произошедшем, только когда дочери исполнилось 17 лет.

«У нее, конечно, была очень сильная истерика, она была очень подавлена, расстроена и пыталась его найти. Навела справки и в какой-то момент сказала, что, возможно, он находится в психиатрической клинике. Ну и как-то я ей сказала: „Мам, не беспокойся, со мной все в порядке. Я не парюсь на эту тему“», — вспоминает девушка.

А примерно пять лет назад знакомый Светланы угодил в психиатрическую клинику, где в том числе лечился педофил, арестованный в 2009 году за серию преступлений против детей. Всего в его деле было три эпизода, из которых доказать удалось только два.

Дали квартиру рядом с детсадом

Речь шла об Антоне Потапове. Следователи были уверены, что мужчина орудовал в том же районе, где жила Света, на протяжении шести лет — с 2003 по 2009 год. Местные прозвали педофила «водопроводчиком». Именно так он представлялся детям, которых заставал одних в квартире, чтобы они пускали его домой. Попадая в квартиру, мужчина насиловал детей и уходил.

Светлана решила проверить, не Потапов ли был тем самым насильником, который надругался над ней в 2003 году. Нашла в интернете фото, но засомневалась — мужчина не был похож на того педофила. Однако к тому времени прошло уже много лет с момента изнасилования. И все же она попросила знакомого заполучить номер Потапова, чтобы пробить его по базам. По номеру Светлана смогла найти старую страницу растлителя в социальной сети.

«И когда я ее открыла, у меня аж потемнело в глазах, потому что я увидела именно того человека. Именно в том пальто, именно с этим зонтом. Я просто была в шоке. И следующее, что меня повергло в шок, — это когда друг написал, что [Потапов] освобождается буквально через пару недель», — рассказывает Светлана.

Потапов был приговорен к принудительному лечению из-за психиатрического диагноза. Расстройство у него диагностировали еще в возрасте 16 лет, о чем он сам говорил журналистам. Суд же решил, что ментальные особенности не позволяли мужчине осознавать преступный характер своих действий.

По словам Светланы, сам Потапов отрицал причастность к инкриминированным ему преступлениям. Утверждал, что сознался в преступлениях под давлением полицейских. В условиях спецучреждения мужчина занимался силовым спортом и за время лечения нарастил приличную мышечную массу.

Кроме того, по словам Светланы, на своей странице Потапов выкладывал скан удостоверения судебного эксперта. Согласно данным Единого реестра СРО, мужчина имеет право вести судебную экспертизу по финансовым вопросам. Также Светлана отмечает, что Потапов из-за своей инвалидности по психическому заболеванию смог получить от государства двухкомнатную квартиру. По ее словам, мужчина выбрал вариант по соседству с детским садом.

В своих соцсетях Потапов, по словам Светланы, постил фото с девушками-моделями, а также показывал, что завел маленького котенка. Девушка боится, что мужчина может вновь совершить преступление против половой неприкосновенности ребенка, используя все свои социальные преимущества.

