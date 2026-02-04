Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 17:53

Лавров раскрыл, какое событие положит конец карьере Зеленского

Лавров: перемирие на Украине положит конец карьере Зеленского

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Украинский президент Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в стране, так как прекращение боевых действий приведет к завершению его политической карьеры, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.

Зеленскому не нужен мир. Любой мало-мальский мир будет означать конец его политической карьеры. Вероятно, не только его политической карьеры, — подметил министр.

Лавров добавил, что не в курсе, что именно предложат российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Однако он выразил уверенность в том, что если речь зайдет о «гарантиях безопасности», которые Украине гарантировал генсек НАТО Марк Рютте, то Зеленский откажется от мирной сделки.

Ранее Лавров заявил, что было бы преступлением допустить горячую конфронтацию между Россией и США. По его словам, важно искать диалог.

Во внешнеполитическом ведомстве до этого сообщали, что Россия направила американской стороне предложения по снятию препятствий для полного восстановления двусторонних отношений. Там выразили надежду, что нынешняя администрация США не станет следовать по пути команды прошлого президента страны Джо Байдена.

МИД РФ
Украина
Сергей Лавров
Владимир Зеленский
