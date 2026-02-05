Яшма: магические и лечебные свойства камня, значение и кому подходит

В Древней Греции верили, что этот минерал отгоняет кошмары, а в Древнем Китае — что он наделен целительными свойствами. Ювелиры ценят его за многообразие узоров и расцветок, литотерапевты — за обезболивающие свойства, а эзотерики — за способность оберегать носителя от негатива. Все это — про яшму, камень, название которого произошло от слова «яспис» — «пестрый». О магических и лечебных свойствах яшмы, а также о том, кому подходит яшма по знаку зодиака, читайте в материале NEWS.ru.
Разновидности и цвета: красная, зеленая, рисунчатая — как выглядят
Яшма — высокопрочный и долговечный материал, который относят к полудрагоценным камням. Прочнее него могут быть разве что алмазы, нефрит и корунд. Такие свойства камня объясняются высокой долей кварца в составе. Яшму также образуют халцедон и пигментированные примеси других минералов.
Именно поэтому данный минерал может похвастаться широкой цветовой палитрой. Разновидности яшмы: красная, зеленая, белая, серая, желтая, фиолетовая, пестрая, ленточная, паутинная — можно перечислять долго. На сегодняшний день насчитывается около 100 видов яшмы, определяемых спецификой рисунка или местом добычи минерала.
Самые распространенные разновидности яшмы:
красная;
зеленая;
черная.
С яшмой часто путают другие породы, например гелиотроп. За багряные вкрапления в ювелирном мире его прозвали кровавой яшмой (или просто кровавым камнем). Еще одна распространенная «яшма» — пейзажная. Это на самом деле простой известняк, по составу не относящийся к яшменным породам.
Так что разнообразие расцветок яшмы породило путаницу. И даже в научном мире бытует мнение, что называть яшмой можно любую яшмовидную, то есть внешнее соответствующую породу. Закономерный вопрос: как отличить натуральную яшму от других минералов? Яшме свойственны:
непрозрачность;
восковой блеск;
хаотичные природные узоры;
увесистость;
прохладная поверхность.
Историческое значение: от древних амулетов до отделки дворцов
Яшма сопровождает человека с каменного века. Уже тогда ее использовали для изготовления орудий и украшений. Предполагаемые магические и лечебные свойства яшмы сделали ее одним из любимейших материалов самых разных народов.
В Древнем Египте камень ассоциировали с плодородием и защитой. Фараоны носили амулеты из красной яшмы для защиты от злых духов.
В Месопотамии яшму применяли для изготовления печатей и талисманов, приписывая ей власть над стихиями.
Древние греки верили, что яшма защищает от ночных кошмаров. По легендам, она также помогала в битвах.
Римляне ценили яшму за прочность: из нее делали рукояти мечей и кубки.
В Индии и Китае яшма символизировала процветание, ее встраивали в стены храмов.
Яшма упомянута в Библии как один из камней в наперснике первосвященника.
В России камень популярен с XVI века: из него мастерили оклады икон и царские печати. Петр I использовал яшму для отделки залов в Петергофе, а Екатерина II — для ваз в Эрмитаже.
Если говорить про историю и месторождения яшмы на сегодняшний день, то первенство тут за Россией. На Урале, Алтае и Северном Кавказе добывается знаменитая русская яшма. Она отличается многообразием тонов и узоров. Полюбоваться изделиями и украшениями из яшмы Урала можно в том числе в Эрмитаже. Месторождения яшмы также имеются в США, Франции, Германии, Казахстане и Венесуэле.
Магические и целебные свойства: что ей приписывают литотерапевты и эзотерики
Выше мы вскользь упомянули свойства и значение камня яшма. Теперь пришла пора поговорить об этом подробнее, и начнем мы с литотерапии — нетрадиционной медицинской практики, основанной на лечении камнями. Литотерапевты уверены, что яшма:
укрепляет иммунитет;
стабилизирует обмен веществ;
нормализует работу эндокринных желез;
ослабляет симптомы психических заболеваний;
лечит гинекологические заболевания;
улучшает работу печени, почек, мочевого пузыря;
помогает при анемии;
нормализует сон.
Иными словами, яшма — настоящий «чудо-камень». Но мы напоминаем о том, что литотерапия идет вразрез с доказательной медициной. Так что серьезные заболевания стоит лечить у врачей. А камень послужит психологическим подспорьем.
Эзотерики ценят яшму также высоко. Свойства и значение камня яшма включают:
способность защищать носителя от зла, дурного глаза, зависти;
поглощение и отражение негативной энергии;
дарование красноречия и обаяния;
улучшение памяти;
усиление лидерских качеств.
Чтобы усилить магические и лечебные свойства яшмы, достаточно зарядить камень на солнце и время от времени очищать его проточной водой.
Кому подходит по знаку зодиака и как носить для максимальной пользы
Напоследок поговорим о том, кому подходит яшма по знаку зодиака. Эзотерики называют яшму универсальным минералом. Но лучше всего она подходит земным знакам:
Тельцам;
Девам;
Козерогам.
Она помогает им уравновесить чувства, стабилизирует состояние, а также улучшает свойственное им от природы красноречие.
Яшма с необычными узорами подойдет Близнецам, Весам и Водолеям. Она подкрепит их креативность. Красная яшма усилит энергичность и уверенность Овнов, Львов и Стрельцом. А для водных Рака, Скорпиона и Рыб она послужит в качестве стабилизатора эмоций.
Не последнее значение имеет и вид украшения. Так, кулон из яшмы стабилизирует сердечную чакру. Браслеты подойдут тем, кто хочет усилить энергетику рук. А кольцо с яшмой на указательном пальце — выбор прирожденного лидера.
Теперь вы знаете все самое главное о таком любопытном и красивом минерале, как яшма. Помните, что литотерапия — это очень интересно, но ненаучно. Не пренебрегайте доказательной медициной и берегите здоровье!