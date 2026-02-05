Яшма: магические и лечебные свойства камня, значение и кому подходит

В Древней Греции верили, что этот минерал отгоняет кошмары, а в Древнем Китае — что он наделен целительными свойствами. Ювелиры ценят его за многообразие узоров и расцветок, литотерапевты — за обезболивающие свойства, а эзотерики — за способность оберегать носителя от негатива. Все это — про яшму, камень, название которого произошло от слова «яспис» — «пестрый». О магических и лечебных свойствах яшмы, а также о том, кому подходит яшма по знаку зодиака, читайте в материале NEWS.ru.

Разновидности и цвета: красная, зеленая, рисунчатая — как выглядят

Яшма — высокопрочный и долговечный материал, который относят к полудрагоценным камням. Прочнее него могут быть разве что алмазы, нефрит и корунд. Такие свойства камня объясняются высокой долей кварца в составе. Яшму также образуют халцедон и пигментированные примеси других минералов.

Именно поэтому данный минерал может похвастаться широкой цветовой палитрой. Разновидности яшмы: красная, зеленая, белая, серая, желтая, фиолетовая, пестрая, ленточная, паутинная — можно перечислять долго. На сегодняшний день насчитывается около 100 видов яшмы, определяемых спецификой рисунка или местом добычи минерала.

Самые распространенные разновидности яшмы:

красная;

зеленая;

черная.

С яшмой часто путают другие породы, например гелиотроп. За багряные вкрапления в ювелирном мире его прозвали кровавой яшмой (или просто кровавым камнем). Еще одна распространенная «яшма» — пейзажная. Это на самом деле простой известняк, по составу не относящийся к яшменным породам.

Так что разнообразие расцветок яшмы породило путаницу. И даже в научном мире бытует мнение, что называть яшмой можно любую яшмовидную, то есть внешнее соответствующую породу. Закономерный вопрос: как отличить натуральную яшму от других минералов? Яшме свойственны:

непрозрачность;

восковой блеск;

хаотичные природные узоры;

увесистость;

прохладная поверхность.

Яшма: магические и лечебные свойства камня, значение и кому подходит Фото: Shutterstock/FOTODOM

Историческое значение: от древних амулетов до отделки дворцов

Яшма сопровождает человека с каменного века. Уже тогда ее использовали для изготовления орудий и украшений. Предполагаемые магические и лечебные свойства яшмы сделали ее одним из любимейших материалов самых разных народов.

В Древнем Египте камень ассоциировали с плодородием и защитой. Фараоны носили амулеты из красной яшмы для защиты от злых духов.

В Месопотамии яшму применяли для изготовления печатей и талисманов, приписывая ей власть над стихиями.

Древние греки верили, что яшма защищает от ночных кошмаров. По легендам, она также помогала в битвах.

Римляне ценили яшму за прочность: из нее делали рукояти мечей и кубки.

В Индии и Китае яшма символизировала процветание, ее встраивали в стены храмов.

Яшма упомянута в Библии как один из камней в наперснике первосвященника.

В России камень популярен с XVI века: из него мастерили оклады икон и царские печати. Петр I использовал яшму для отделки залов в Петергофе, а Екатерина II — для ваз в Эрмитаже.

Если говорить про историю и месторождения яшмы на сегодняшний день, то первенство тут за Россией. На Урале, Алтае и Северном Кавказе добывается знаменитая русская яшма. Она отличается многообразием тонов и узоров. Полюбоваться изделиями и украшениями из яшмы Урала можно в том числе в Эрмитаже. Месторождения яшмы также имеются в США, Франции, Германии, Казахстане и Венесуэле.

Магические и целебные свойства: что ей приписывают литотерапевты и эзотерики

Выше мы вскользь упомянули свойства и значение камня яшма. Теперь пришла пора поговорить об этом подробнее, и начнем мы с литотерапии — нетрадиционной медицинской практики, основанной на лечении камнями. Литотерапевты уверены, что яшма:

укрепляет иммунитет;

стабилизирует обмен веществ;

нормализует работу эндокринных желез;

ослабляет симптомы психических заболеваний;

лечит гинекологические заболевания;

улучшает работу печени, почек, мочевого пузыря;

помогает при анемии;

нормализует сон.

Лечебные и магические свойства яшмы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иными словами, яшма — настоящий «чудо-камень». Но мы напоминаем о том, что литотерапия идет вразрез с доказательной медициной. Так что серьезные заболевания стоит лечить у врачей. А камень послужит психологическим подспорьем.

Эзотерики ценят яшму также высоко. Свойства и значение камня яшма включают:

способность защищать носителя от зла, дурного глаза, зависти;

поглощение и отражение негативной энергии;

дарование красноречия и обаяния;

улучшение памяти;

усиление лидерских качеств.

Чтобы усилить магические и лечебные свойства яшмы, достаточно зарядить камень на солнце и время от времени очищать его проточной водой.

Кому подходит по знаку зодиака и как носить для максимальной пользы

Напоследок поговорим о том, кому подходит яшма по знаку зодиака. Эзотерики называют яшму универсальным минералом. Но лучше всего она подходит земным знакам:

Тельцам;

Девам;

Козерогам.

Она помогает им уравновесить чувства, стабилизирует состояние, а также улучшает свойственное им от природы красноречие.

Яшма с необычными узорами подойдет Близнецам, Весам и Водолеям. Она подкрепит их креативность. Красная яшма усилит энергичность и уверенность Овнов, Львов и Стрельцом. А для водных Рака, Скорпиона и Рыб она послужит в качестве стабилизатора эмоций.

Не последнее значение имеет и вид украшения. Так, кулон из яшмы стабилизирует сердечную чакру. Браслеты подойдут тем, кто хочет усилить энергетику рук. А кольцо с яшмой на указательном пальце — выбор прирожденного лидера.

Теперь вы знаете все самое главное о таком любопытном и красивом минерале, как яшма. Помните, что литотерапия — это очень интересно, но ненаучно. Не пренебрегайте доказательной медициной и берегите здоровье!