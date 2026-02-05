Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:23

«Победу для Путина»: Гетемюллер назвала главный промах Трампа

Гетемюллер: молчание США по ДСНВ стало победой Путина

Роуз Гетемюллер
Игнорирование главой Белого дома Дональдом Трампом вопроса продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) обернулось победой для президента России Владимира Путина, заявила экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в интервью Newsweek. По ее словам, Москва заняла более высокую моральную позицию.

Я думала, это станет легкой дипломатической победой для Трампа, ведь он говорит о себе как о стороннике мирных переговоров. Теперь это превращается в дипломатическую победу для Путина, — констатировала Гетемюллер.

Срок действия ДСНВ, подписанного в 2010 году, завершился 5 февраля 2026 года. При этом Владимир Путин заявлял, что Москва готова придерживаться его положений в течение года. Документ устанавливает строгие лимиты на количество стратегических носителей и боезарядов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для диалога с США по вопросу о продлении ограничений Договора. По его словам, Москва готова вести диалог только при наличии встречной конструктивной позиции.

