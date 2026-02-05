Россия и США могли достигнуть соглашения насчет ДСНВ

Россия и США могли договориться в ходе переговоров в Абу-Даби соблюдать условия прекратившего действие Договора СНВ-3 еще как минимум полгода, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X. Срок действия документа, подписанного в 2010 году, завершился 5 февраля 2026 года.

Информированный источник сказал, что практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия сделки еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке, — написал он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что США надеются подписать трехстороннее соглашение с Россией и Китаем, поэтому отказываются от продления договора. По его мнению, Вашингтон блефует, делая вид, что ему неинтересна пролонгация ДСНВ.

До этого зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США не получат стратегического преимущества перед РФ, даже в случае непродления договора. Он отметил, что от сложившейся ситуации в первую очередь пострадают сами Соединенные Штаты.