Владельцам торговых центров дали совет на фоне ухода fashion-розницы

Региональные власти могут поддержать реформатирование торговых центров, заявил NEWS.ru бизнес-консультант и юрист Илья Русяев. Он также отметил, что владельцам площадок могут быть предоставлены налоговые льготы.

Для торговых центров разумнее не цепляться за арендаторов из fashion-сегмента, а перепрофилировать площади под общепит, досуг и сервисы. Региональные власти могут упростить согласование перепланировок, а в рамках своих полномочий по налогу на имущество организаций и земельному налогу предусмотреть льготы для объектов, проходящих реконцепцию. Главное условие — критерии должны быть открытыми и доступными для всех участников рынка. Наконец, с 1 октября вступают в силу новые правила регулирования цифровых платформ, которые могут изменить баланс сил между маркетплейсами и традиционными продавцами, — объяснил Русяев.

Он подчеркнул, что сейчас потребитель чаще делает покупки на маркетплейсах или в интернет-магазинах брендов. По его словам, офлайн-точки превращаются в шоурум, пункт примерки и возврата, а основная транзакция происходит онлайн.

Статья 26.1 Закона «О защите прав потребителей» и правила продажи товаров, утвержденные постановлением правительства № 2463, уже создали развитую правовую рамку для дистанционной торговли. Продавец, уходящий в интернет, получает доступ к широкой аудитории, но одновременно попадает под обязательства по информированию покупателя, срокам возврата и оформлению документов, — резюмировал Русяев.

Он добавил, что в отношении мер поддержки ТЦ существуют четкие правовые ограничения. По его словам, федеральный закон не позволяет точечно субсидировать отдельные торговые центры или сети без соблюдения процедуры предоставления государственных преференций, включая согласование с антимонопольным органом.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что в связи с развитием маркетплейсов 10% торговых центров могут закрыться уже в ближайшие три года. Он отметил, что классический формат работы ТЦ уже устарел.