Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 18:24

Массовая авария на мосту перекрыла пять полос в Новосибирске

Шесть машин и автобус столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Октябрьском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей и автобуса, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС). В результате аварии перекрыто пять полос движения.

По данным спасателей, участниками ДТП стали автобус «Нефаз», а также автомобили BMW X6, Range Rover, Lexus 460, Nissan Qashqai, Lexus 470 и Toyota Sprinter. Девушка 2002 года рождения, находившаяся в Toyota Sprinter, получила травмы. Второму пострадавшему медицинская помощь не потребовалась.

Тем временем стало известно, что один из подростков, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, находится в крайне тяжелом состоянии. Двое других молодых людей госпитализированы со стабильным состоянием средней тяжести.

До этого в Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием детей двух и четырех лет. Водитель Toyota неправильно выбрала скорость и не учла погодные условия, выехав на встречную полосу. Там она столкнулась с Mercedes-Benz. В результате аварии малолетние пассажиры Toyota получили тяжелые травмы.

Новосибирск
транспорт
ДТП
аварии
