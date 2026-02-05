Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 08:41

Врачи оценили состояние пострадавших в ДТП под Красноярском подростков

Минздрав: попавший в ДТП под Красноярском подросток остается в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один из подростков, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. Двое других молодых людей госпитализированы со стабильным состоянием средней тяжести.

Врачи госпитализировали после аварии юношу и двух девушек. Одна из пострадавших нуждается в длительном восстановлении, врачи борются за ее жизнь.

Юноша и другая девушка стабильны, состояние средней тяжести, — указано в сообщении.

ДТП произошло на трассе в Рыбинском районе с участием микроавтобуса и грузовика. Все пострадавшие подростки были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» погибли четыре подростка, которым было 16–17 лет. Всего в момент аварии в «Газели» находилось 11 человек, пятеро из них погибли. По предварительной версии, грузовик двигался в сторону Красноярска, когда от него отсоединился прицеп с вагончиком. Прицеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом «Газель», следовавшим в Канск.

