В США раскрыли, когда Трамп примет решение по ДСНВ Bloomberg: Трамп решит вопрос ДСНВ, когда «посчитает нужным»

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение по контролю над ядерным оружием, когда посчитает нужным, сообщили в Bloomberg со ссылкой на чиновника Белого дома. Отмечается, что действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истекло 5 февраля.

Трамп решит о дальнейшем пути по вопросу контроля над ядерными вооружениями и прояснит это, когда посчитает нужным, — подчеркнул собеседник агентства.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова придерживаться ограничений в соответствии с Договором еще год. При это он отмечал, что шаги принесут результат, если Вашингтон ответит взаимность. По информации журналистов, Трамп называл предложение Путина хорошей идеей.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что США надеются подписать трехстороннее соглашение с Россией и Китаем, поэтому отказываются от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его мнению, Вашингтон блефует, делая вид, что ему неинтересна пролонгация ДСНВ.