Российский регион накрыла волна ложных сообщений о минировании Более 2,7 тыс. детей эвакуированы в Лермонтове после анонимных угроз

Более 2,7 тыс. детей и 177 сотрудников были эвакуированы из школ Лермонтова в Ставропольском крае после анонимных звонков о минировании учебных заведений, сообщила глава города Елена Кобзева. В своем Telegram-канале она отметила, что проверка учебных заведений ничего не выявила.

На пункт диспетчера ЕДДС поступило сообщение о заминировании школ в городе Лермонтове. Эвакуирован 2701 ребенок, 177 сотрудников. По результатам проверки школ сообщаем, что взрывных устройств не обнаружено, информация оказалась ложной, – написала Кобзева.

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков призвал не скрывать случаи травли в школах. Так он отреагировал на два инцидента в школах Красноярска и Кодинска: поджог класса и нападение с ножом. Котюков также поручил провести в школах профилактическую работу с детьми, которые относятся к высокой группе риска.

Тем временем девочку, которая напала на сверстницу в школе Кодинска, поместили под домашний арест. До этого она находилась в изоляторе временного содержания. Ей также предъявили обвинение по двум уголовным делам. Причиной нападения стал буллинг.