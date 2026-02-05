Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 11:10

Власти отреагировали на поджог и поножовщину в школах Красноярского края

Губернатор Красноярского края Котюков призвал школы бороться с буллингом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков призвал не скрывать случаи травли в школах. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на два инцидента в школах Красноярска и Кодинска: поджог класса и нападение с ножом.

Поручил педагогическим коллективам обеспечить не формальный, а индивидуальный подход к участию в жизни учеников, следить за изменением их эмоционального состояния, наладить контакт с родителями, особенно если ребенок ведет себя нетипично, и пресекать любые попытки буллинга в школьной среде, — написал он.

Он также поручил провести в школах профилактическую работу с детьми, которые относятся к высокой группе риска. Дети входят в нее по результатам социально-психологического тестирования.

Тем временем первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что основная причина школьного насилия — идейная колонизация России в постсоветский период, поэтому необходимо возрождение собственной культуры. По его мнению, после распада СССР страна оказалась неспособной создать образы и смыслы, увлекающие подрастающее поколение.

