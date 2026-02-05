Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 18:38

Мединский рассказал, как сильно ошибался насчет песни «Матушка»

Мединский признался, что считал песню «Матушка» народной

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Помощник президента России Владимир Мединский признался, что считал песню «Матушка» Татьяны Куртуковой народной, передает корреспондент NEWS.ru. На просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России, он отметил, что композиция оказалась современной.

Песня «Матушка», которая была весь прошлый год хитом в интернете, я думал, что это русская народная, а оказалось, что это современная песня, — отметил он.

Ранее Куртукова рассказала, что певец Юрий Лоза назвал ее никому не известной артисткой после того, как она отказалась купить его песню «Сосеночки». В интервью она заявила, что расценивает случившееся как газлайтинг и попытку обесценить ее творческие заслуги. Также певица подчеркнула, что эта история похожа на случай, когда исполнитель у себя дома на фоне собственной книги и двух гитар записал ролик, в котором доказывал плоскость Земли.

До этого представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала любовь одной из главных ценностей России. Дипломат подчеркнула, что речь идет о любви как к семье, так и к Родине. Захарова также обратила внимание, что российские ценности ничем не отличаются от общемировых цивилизационных.

