Захарова назвала одну из главных ценностей России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала любовь одной из главных ценностей России. Общаясь с журналистами в ходе церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Россия — страна традиционных ценностей» в Национальном центре «Россия», она подчеркнула, что речь идет как о любви к семье, так и Родине, передает корреспондент NEWS.ru.

Российские ценности ничем не отличаются от общемировых цивилизационных ценностей. Например, любовь – только с любовью можно относиться к семейным ценностям. Семья – это не фирма, не компании, не распорядок дня. Семья – это любовь, которая выражается из поколения в поколение от матери к детям, а потом от детей к их родителям. Любовь к Родине… Любовь – основополагающая всепроникающее понятие, — пояснила она.

Ранее Захарова заявила, что любые попытки «наказать» Россию обречены на провал и осмеяние, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала призыв генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе привлечь Москву к ответственности после удара «Орешником».