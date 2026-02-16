В России предложили распространить традиционные ценности на все сферы жизни

Комиссия Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям планирует выработать механизмы для продвижения российских духовно-нравственных ориентиров в разных сферах, начиная от искусства и заканчивая экономикой, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Глава города также допустил появление нового федерального закона, направленного на закрепление установленных ориентиров на практике.

[Указ президента РФ] зафиксировал 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, которыми, в общем-то, мы должны руководствоваться при осуществлении любой политики в нашей стране, начиная от политики культурной — это то, что проявляется в различных произведениях искусства, кино, театре и так далее, — и заканчивая и экономической, и социальной политикой, и так далее. Все это должно как бы преломляться через призму традиционных духовно-нравственных ценностей, — сказал губернатор.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения школьного предмета «Духовно-нравственная культура России». Дисциплина будет внедряться поэтапно в течение нескольких лет. Так, с 2026/27 учебного года ее начнут изучать пятиклассники, а в шестых и седьмых классах предмет появится годом позже. Также президент России Владимир Путин поручил сформировать межведомственную рабочую группу, которая займется популяризацией традиционных семейных ценностей в обществе.