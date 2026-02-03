Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 22:00

Гораздо проще и полезнее жить одному: вот почему придется отказаться от общения с друзьями после 60 лет

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В зрелом возрасте наступает время внутренней тишины, которая становится не пустотой, а новой формой наполненной жизни. Общество часто настаивает на необходимости активного круга общения, но после семидесяти многие открывают для себя особую ценность покоя. Это не отказ от мира, а сознательный выбор в пользу глубины и осмысленности каждого дня. Пропадает потребность в бесконечных разговорах ради самого факта общения, в поддержании связей, которые стали формальностью и лишь отнимают драгоценные силы.

В этой тишине исчезает тягостная необходимость что-то кому-то доказывать или соответствовать чужим ожиданиям. Наконец можно просто быть — наслаждаться утренним светом на подоконнике, неспешной прогулкой или книгой, не оглядываясь на часы, назначенные для встреч. Время, превращаясь в самую важную валюту, начинает тратиться только на то, что приносит истинное удовлетворение и радость. Сокращение круга общения естественным образом уменьшает поток возможных разочарований и суеты, освобождая пространство для подлинной связи с самим собой.

Этот путь — не про изоляцию, а про бережное сосредоточение. Одиночество, выбранное осознанно, перестает быть синонимом тоски и становится условием для обретения внутренней целостности. Отпуская старые, исчерпавшие себя форматы отношений, человек не закрывается, а, наоборот, открывается для нового качества жизни, где главным собеседником, наконец, становится собственное мудрое и умиротворенное «я».

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что тренд на переезд молодежи из мегаполисов в деревни связан не только с удаленной работой, но и с хроническим стрессом из-за городской перегрузки. По ее словам, для многих город перестал быть пространством комфорта, превратившись в источник постоянного давления.

Проверено редакцией
мудрость
жизнь
ценности
размышления
психология
пенсионеры
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинским военным помогали бежать за границу за $40 тысяч
«Тату» продвигает семейные ценности: что случилось с Волковой и Катиной
Раскрыты подробности убийства сына Каддафи в Ливии
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Башкирии
Два казахстанца попались на диверсии под Петербургом
Ракетный удар по Белгороду 3 февраля: что известно, есть ли пострадавшие
Грэм призвал Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk
Песчаные мухи нападают на российских туристов на Сейшелах
«Кавээнщики были в меня влюблены»: последнее интервью Светланы Жильцовой
Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине
«Совсем другой»: Топалов удивил поклонников своим новым образом
Сына бывшего ливийского лидера убили на западе страны
«Сделать невозможное возможным»: в США раскрыли «миссию» Трампа на Украине
Российская ПВО отразила вечернюю атаку ВСУ на четыре региона России
Сербия добилась уникальных условий по покупке российского газа
Гладков раскрыл подробности ракетного удара ВСУ по Белгороду
Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма
На стихийном мемориале поменяли фото убитого мальчика
Раскрыто возможное наказание для актрисы театра из-за драки на парковке
Генсек НАТО заявил о трудных решениях для мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.