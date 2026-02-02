Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:57

Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни

Психолог Михеичева: молодежь едет в деревни из-за хронического стресса в городе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Тренд на переезд молодежи в деревни связан не только с удаленной работой, но и с хроническим стрессом из-за городской перегрузки, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, для многих город перестал быть пространством комфорта, превратившись в источник постоянного давления.

С психологической точки зрения тренд на переезд молодежи в деревни связан не только с развитием удаленной работы, но и с общей усталостью от городской перегрузки — шума, темпа, информационного давления, постоянного потока раздражителей. Для многих молодых людей город перестает быть пространством комфорта и отдыха и начинает восприниматься как источник хронического стресса. Загородная жизнь ассоциируется с замедлением, ощущением контроля, предсказуемостью и спокойствием. По сути, это не только переезд за город, но и попытка перейти к более устойчивому, спокойному и психологически здоровому образу жизни, — пояснила Михеичева.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что молодые россияне начали активно стремиться к покупке своего дома в деревнях и садоводческих некоммерческих товариществах. По его словам, это стало возможно благодаря развитию удаленных форм работы.

