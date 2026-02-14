Зимняя Олимпиада — 2026
Помните об этом, чтобы на душе всегда было легко и спокойно: мудрец Омар Хайям дал один главный совет

Омар Хайям, великий персидский мудрец, оставил нам бесценный совет: чтобы на душе всегда было легко и спокойно, нужно помнить о скоротечности жизни. Мы часто мечемся между прошлым и будущим, забывая, что единственная реальность — это настоящее мгновение. Хайям учил ценить каждый миг, ведь время неумолимо и упущенные моменты не вернуть. Счастье не в грандиозных достижениях, а в умении замечать простые радости: тепло солнечного луча, аромат утреннего кофе, улыбку близкого человека. Осознанность и благодарность за то, что уже есть, наполняют душу лёгкостью.

Важно также отпустить то, что мы не в силах изменить. Притча о кресте напоминает: каждый несёт свою ношу, и чужая всегда кажется легче, но именно наш крест нам по силам. Перестаньте сравнивать себя с другими и тратить энергию на тревоги о неконтролируемом. Сосредоточьтесь на своих действиях и отношении к жизни — только это в вашей власти. Когда мы принимаем свою уникальную ношу и перестаём бороться с неизбежным, внутри воцаряется покой. Жизнь коротка, и каждый её день — драгоценный дар. Не откладывайте любовь, смех и добрые слова на потом. Живите здесь и сейчас, и душа обретёт желанную лёгкость.

Ранее сообщалось, почему после 60 лет люди часто предпочитают одиночество общению.

