05 февраля 2026 в 18:43

Появились подробности о возвращенных с Украины жителях Курской области

Хинштейн: возвращенных с Украины жителей Курской области осмотрели медики

Возвращенныe с Украины жители Курской области Возвращенныe с Украины жители Курской области Фото: t.me/ombudsmanrf
Возвращенных с Украины жителей Курской области осмотрели медики, заявил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, сейчас курян везут в регион, их сначала определят в пункт временного размещения, где помогут с оформлением документов.

Людей уже осмотрели медики, всех везут в наш регион. Первым делом разместим их в ПВР, поможем оформить документы и обеспечим всем необходимым. Ждем наших людей домой, — написал Хинштейн.

Глава региона подчеркнул, что возвращение мирных жителей Курской области с Украины — это сложная и кропотливая работа. Он поблагодарил за нее президента России Владимира Путина, Минобороны, уполномоченный по правам человека Татьяну Москалькову, ФСБ, МИД РФ и Красный Крест.

Ранее Москалькова заявила, что мирных жителей Курской области удерживали как заложников. Она добавила, что хотела бы поставить украинскую сторону в известность о том, как в плену обращались с ни в чем не повинными мирными гражданами.

До этого российская сторона добилась возвращения с Украины более 150 военнопленных. В их числе были трое мирных жителей. Обмен прошел по формуле «157» на «157». В качестве посредников выступили США и ОАЭ. Сейчас вызволенные из плена военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается вся необходимая помощь.

