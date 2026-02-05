Появились кадры возвращения российских военных из плена Минобороны РФ опубликовало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны России опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих, освобожденных из плена в результате очередного обмена с Украиной. По данным ведомства, с подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 157 человек.

Обмен прошел по формуле «157 на 157», гуманитарное посредничество в организации процесса оказали Объединенные Арабские Эмираты и США. Помимо военнослужащих, в Россию возвращаются трое гражданских лиц — жителей Курской области, которые ранее незаконно удерживались украинской стороной.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, — добавили в министерстве.

После этого самолеты военно-транспортной авиации доставят бойцов в Россию. Все вернувшиеся из плена пройдут полный курс лечения и психологической реабилитации в профильных медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ. Взамен Киев вернул Москве 38 тел во время новой процедуры обмена.