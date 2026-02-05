Москалькова заявила об удержании курян на Украине как заложников Москалькова: жителей Курской области держали на Украине как заложников

Мирных жителей Курской области удерживали на Украине как заложников, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она добавила, что хотела бы поставить украинскую сторону в известность о том, как в плену обращались с ни в чем не повинными мирными гражданами, сообщает РИА Новости.

Их держали фактически как заложников, — сказала омбудсмен.

Ранее российская сторона добилась возвращения с Украины более 150 военнопленных. В их числе были трое мирных жителей. Обмен прошел по формуле «157» на «157». В качестве посредников выступили США и ОАЭ. Сейчас вызволенные из плена военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается вся необходимая помощь.

До этого омбудсмен сообщила, что с начала СВО удалось установить судьбу более 2 тыс. военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести. Работа велась совместно аппаратом омбудсмена, Минобороны России и Международным комитетом Красного Креста.