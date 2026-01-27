Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов Москалькова: с начала СВО удалось установить судьбу более двух тысяч военных

С начала СВО судьбу более двух тысяч военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести, удалось установить, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Работа велась совместно аппаратом омбудсмена, Минобороны России и Международным комитетом Красного Креста, передает РИА Новости.

Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач, — сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что обращения о поиске продолжают поступать как в ее аппарат, так и в Минобороны, где для этого работает специальный центр.

