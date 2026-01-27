Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 19:42

Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов

Москалькова: с начала СВО удалось установить судьбу более двух тысяч военных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С начала СВО судьбу более двух тысяч военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести, удалось установить, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Работа велась совместно аппаратом омбудсмена, Минобороны России и Международным комитетом Красного Креста, передает РИА Новости.

Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач, — сказала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что обращения о поиске продолжают поступать как в ее аппарат, так и в Минобороны, где для этого работает специальный центр.

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российская группировка войск ведет наступление на всех направлениях в зоне СВО. Он также сообщил о расширении полосы безопасности, которую формируют войска в приграничных районах Харьковской и Сумской областей.

военнослужащие
СВО
поиски
Татьяна Москалькова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша напомнила Германии о холокосте и потребовала репараций
К чему снится снег: узнайте тайный смысл сна прямо сейчас
Какие приспособления для чистки снега бывают и как их правильно выбрать
Скользкие улицы: кто несет ответственность за гололед и вашу безопасность
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин дал новый статус добровольцам Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.