Россиянам раскрыли неприятную правду об отделке White box

Приобретение квартиры с предчистовой отделкой white box (вайтбокс — «белая коробка») может обернуться для россиян серьезными финансовыми потерями и фактически двойной оплатой одних и тех же работ, заявил NEWS.ru генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По словам эксперта по внутренней отделке помещений, несмотря на кажущуюся готовность, такая недвижимость оставляет владельца на этапе, где жить все еще невозможно.

White box часто подают как разумную середину: квартира уже с подготовленными стенами и полом, базовыми выводами инженерии, дальше остается только довести до финиша. Проблема в цене. Если доплата за такую отделку идет примерно по 25 тыс. рублей за квадратный метр, то по рынку работ ремонт под ключ уровня евроремонта часто считают в районе 30–35 тыс. рублей за квадратный метр. Получается жесткая математика: за 25 тыс. рублей покупатель получает подготовительную стадию, которая выглядит как голые стены, а за 35 тыс. рублей — уже готовую отделку. White box за сопоставимые деньги оставляет квартиру на стадии, где жить все равно нельзя, и впереди остаются крупные расходы, — пояснил Орехов.

Специалист также обратил внимание на скрытые издержки, связанные с переделкой типовых решений. Он уточнил, что white box почти всегда сделан под стандартную схему, тогда как хозяева планируют ремонт под себя, а это неизбежно влечет за собой корректировку инженерии и демонтаж уже выполненных работ.

Есть еще один слой подвоха. White box почти всегда сделан под типовую схему — хозяева все делают под себя. Меняются розетки и группы, пересобирается свет, корректируются выводы воды, иногда меняются уровни пола. Любая такая правка цепляет штукатурку, стяжку и разводку, которые уже оплачены внутри цены white box. Потом идет демонтаж, вывоз мусора, новая подготовка под проект. Итог простой: высокая доплата за стадию «подготовлено» плюс повторная оплата тех же работ в нужном виде. При таких ценах white box легко превращается в покупку ремонта без результата, — резюмировал Орехов.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что с 1 января 2026 года при обнаружении дефектов при приемке жилья предусмотрена компенсация до их устранения. Также, по его словам, можно запросить пропорциональное снижение стоимости договора.