В Госдуме разъяснили нюансы приемки недвижимости в 2026 году

С 1 января 2026 года при обнаружении дефектов при приемке жилья предусмотрена компенсация до их устранения, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Также, по его словам, можно запросить пропорциональное снижение стоимости договора.

В соответствии с постановлением правительства РФ, которое действует с начала 2026 года, процедура приемки жилья претерпела изменения. Главное новшество — это отмена обязательного 60-дневного срока ожидания для застройщика. Теперь при выявлении существенных дефектов в квартире дольщик может сразу, не дожидаясь их устранения, потребовать соразмерного уменьшения цены договора или возмещения затрат на самостоятельный ремонт. Это важная коррекция, которая делает положение дольщика более сильным в диалоге со строительной компанией и ускоряет разрешение конфликтных ситуаций, — поделился Чаплин.

Он добавил, что теперь для разрешения серьезных разногласий стороны могут привлечь любого специалиста в соответствующей области по взаимному согласию. Кроме того, по словам Чаплина, упразднена норма, которая ранее давала застройщику право составлять акт приемки в одностороннем порядке при отсутствии дольщика на осмотре в течение месяца. Депутат указал, что эти изменения касаются только осмотров, проведенных после 1 января 2026 года.

Теперь перед визитом на объект рекомендуется составить подробный чек-лист для проверки и взять с собой необходимые инструменты. Все обнаруженные недостатки нужно детально зафиксировать в ведомости, которая станет приложением к акту приемки-передачи. В зависимости от серьезности выявленных проблем дольщик теперь может выбрать одну из двух стратегий: предоставить застройщику разумный срок на исправление или сразу заявить о требовании денежной компенсации на основании новых норм. В сложных случаях, когда позиции сторон сильно расходятся, рекомендуется привлечь независимого эксперта для составления профессионального заключения, — резюмировал Чаплин.

