17 февраля 2026 в 08:33

Бывший депутат Рады объяснил хамское поведение Зеленского

Экс-депутат Рады Килинкаров назвал хамство Зеленского признаком агонии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хамское поведение президента Украины Владимира Зеленского — признак слабости и агонии, заявил изданию «Вести.ру» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Политик отметил, что последние негативные заявления Зеленского против Венгрии и России связаны с тем, что он проигрывает на всех фронтах.

Это признак слабости на самом деле. Я бы даже сказал, агонии, — сказал Килинкаров.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности вел себя как «бешеная макака». Он обратил внимание, что политик бросался на всех и пытался эпатировать публику. Дубинский также иронично сравнил президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио с родителями, которые безуспешно пытаются сделать вид, что их «бесноватый ребенок» нормален.

До этого украинский политолог Руслан Бортник отметил, что Зеленский недоволен распространением в западных СМИ информации о возможных выборах в стране. Эксперт связал появление подобных публикаций с позицией европейских элит и оценкой результатов работы украинского руководства.

Украина
депутаты
Рада
Владимир Зеленский
