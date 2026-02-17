Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 09:13

Продюсера популярного сериала нашли мертвой во время съемок

Продюсера израильского сериала «Тегеран» Эден нашли мертвой в отеле в Афинах

Дана Эден Дана Эден Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Исполнительный продюсер популярного шпионского телесериала «Тегеран» Дана Эден была найдена мертвой в номере афинского отеля, передает Sky News. Ей было 52 года

По информации издания, родственник тщетно пытался выйти на связь с Даной, прежде чем стало известно о произошедшем. Причина смерти на данный момент не определена. Правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве. Ведется расследование.

«Тегеран» — это израильский телесериал о работе агента «Моссада» в Иране. Он был создан сценаристом Моше Зондером для общественного телеканала Kan 11. Проект получил широкое признание и стал флагманским для Даны Эден. Сериал завоевал престижную премию «Эмми» и стал популярным во многих странах мира.

Ранее известная советская и российская актриса Людмила Солоденко ушла из жизни в возрасте 77 лет. Дата и причина смерти артистки не уточняются. Солоденко родилась в Одессе, окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства и выступала как солистка Эстрадного оркестра Эдди Рознера под псевдонимом Лона Лонг.

