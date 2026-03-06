Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 14:17

Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов

Продюсер Саглиани: выступления Жукова очень ценятся на частных мероприятиях

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выступления Сергея Жукова, Григория Лепса, Филиппа Киркорова и Николая Баскова очень ценятся на частных мероприятиях, заявил KP.RU продюсер Илья Саглиани. Эксперт подчеркнул, что под «Руки Вверх!» приходится подстраиваться самим заказчикам, так как группа собирает стадионы круглый год.

Номер один — это Сергей Жуков, под плотный концертный график которого надо подстраиваться, потому что у «Руки Вверх!» стадионы круглый год. Он рекордсмен по количеству людей, которые приходят на его концерты. Это артист с огромной накопленной популярностью и танцевальным репертуаром. Конечно, еще один артист с серьезным гастрольным графиком — Григорий Лепс, — высказался Саглиани.

Среди востребованных артистов он также выделил Татьяну Куртукову. По словам продюсера, певица уже давно перестала быть исполнительницей одного хита и превратилась в большую звезду.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что на российской сцене почти нет эстрадников и рокеров. По его словам, исполнителей такого типа, как певица Ирина Аллегрова или народный артист РСФСР Лев Лещенко, сейчас совсем не слышно.

продюсеры
артисты
Сергей Жуков
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Политолог предположил, почему Трамп исключил Карлсона из своего движения
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.