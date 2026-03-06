Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов

Выступления Сергея Жукова, Григория Лепса, Филиппа Киркорова и Николая Баскова очень ценятся на частных мероприятиях, заявил KP.RU продюсер Илья Саглиани. Эксперт подчеркнул, что под «Руки Вверх!» приходится подстраиваться самим заказчикам, так как группа собирает стадионы круглый год.

Номер один — это Сергей Жуков, под плотный концертный график которого надо подстраиваться, потому что у «Руки Вверх!» стадионы круглый год. Он рекордсмен по количеству людей, которые приходят на его концерты. Это артист с огромной накопленной популярностью и танцевальным репертуаром. Конечно, еще один артист с серьезным гастрольным графиком — Григорий Лепс, — высказался Саглиани.

Среди востребованных артистов он также выделил Татьяну Куртукову. По словам продюсера, певица уже давно перестала быть исполнительницей одного хита и превратилась в большую звезду.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что на российской сцене почти нет эстрадников и рокеров. По его словам, исполнителей такого типа, как певица Ирина Аллегрова или народный артист РСФСР Лев Лещенко, сейчас совсем не слышно.