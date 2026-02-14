Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 16:46

Минобороны предложило засчитывать день на СВО за три дня работы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Министерство обороны России подготовило проект изменений в федеральные законы, что предполагает льготный порядок исчисления стажа для участников спецоперации, сообщает ТАСС. Ведомство предлагает засчитывать один день службы в зоне СВО за три дня работы или государственной службы.

Внести в пункт 3 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» <…> изменение, дополнив абзацем следующего содержания: «Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы», — говорится в проекте документа.

Кроме того, предлагается внести изменение в закон о страховых пенсиях, заменив слова «двойном размере» на «тройном размере». В пояснительной записке уточняется, что законопроект направлен на обеспечение равных социальных гарантий для участников СВО. Он предусматривает единый подход к учету их участия в спецоперации при назначении пенсий. Также периоды участия в спецоперации будут учитываться в льготном порядке для различных видов стажа.

Ранее в России вступил в силу закон о кредитных каникулах для участников СВО и членов их семей. Депутат Алексей Говырин разъяснил, что мера поддержки распространяется на военнослужащих, мобилизованных, сотрудников Росгвардии, а также владельцев малого и среднего бизнеса. Срок приостановки платежей соотносится с длительностью службы и увеличен на 180 дней, а в случае ранения — на время лечения.

Минобороны РФ
СВО
военнослужащие
законы
