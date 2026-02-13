США понесли первые потери в борьбе с наркокартелями у берегов Венесуэлы CBS: первый военный США погиб в борьбе с наркокартелями в Карибском море

Первого военнослужащего США, принимавшего участие в операции «Южное копье» по борьбе с наркотрафиком в районе Карибского бассейна, признали погибшим, сообщает телеканал CBS. По его информации, молодой мужчина, которому был всего 21 год, проходил службу на десантном корабле Iwo Jima.

Отмечается, что 7 февраля он по неустановленным пока причинам выпал за борт. Поиски длились 72 часа, но так и не дали никаких результатов. В итоге военный официально был признан погибшим. Обстоятельства, связанные с падением морпеха за борт, выясняются.

Операция «Южное копье», стартовавшая в 2025 году, направлена на разрушение транснациональных маршрутов наркотрафика. По данным источников, она привела к десяткам смертей и потоплению около 40 предполагаемых судов с наркотиками в Карибском море и Тихом океане.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут нанести наземный удар по наркокартелям в любой точке мира. Отвечая на вопрос, может ли армия страны ударить по территориям Мексики, Венесуэлы или Колумбии, он сказал: «Где угодно».