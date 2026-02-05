Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 18:49

Петербуржец хотел поджечь военный самолет и поплатился

Жителя Петербурга осудили на девять лет колонии за склонение к поджогу самолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Молодого петербуржца приговорили к девяти годам лишения свободы за склонение к поджогу военного самолета, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 21-летний Максим Грузнов признан виновным в подготовке диверсии на оборонном предприятии.

Суд установил, что в конце сентября 2024 года молодой человек задумал совершить поджог авиатехники с целью причинение ущерба обороноспособности и экономической безопасности страны. Для этого он вместе со знакомыми прибыл к территории предприятия, чтобы изучить охрану и расположение самолетов на открытой стоянке. Однако группа была замечена сотрудником охраны и покинула место.

В ходе следствия было доказано, что осужденный активно склонял своих знакомых к участию в поджоге, распределяя между ними роли. Он также искал так называемого «заказчика» для этого преступления в мессенджере Telegram, но в итоге получил отказ от одного из собеседников.

Грузнов свою вину в содеянном не признал. Суд постановил, что три года из назначенных девяти он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнюю девушку по подозрению в попытке совершения террористического акта. По данным регионального УМВД России, она подожгла волонтерский пункт сбора помощи для участников специальной военной операции, бросив туда коктейли Молотова.

Россия
Cанкт-Петербург
суды
теракты
самолеты
