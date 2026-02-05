В эконом-классе «Аэрофлота» появилось обновленное меню

«Аэрофлот» обновил меню в эконом-классе на всех рейсах из Москвы длительностью от трех до семи часов, а также на рейсах свыше семи часов. Холодные закуски включают в себе сыры российских производителей, мясные деликатесы, красную рыбу с Дальнего Востока, овощи и свежую зелень.

В качестве горячего пассажирам предложат новые блюда из индейки, говядины, баранины и рыбы. В зависимости от направления и длительности полета путешественники смогут выбрать котлету из индейки с жареным картофелем, фасолью и сливочно-томатным соусом, пикшу с картофельным пюре, морковью и соусом тартар, говядину в соусе демиглас с гречкой и брокколи или баранину в бальзамическом соусе с картофелем по-деревенски и морковью.

Утреннее меню также изменилось. На завтрак пассажирам предложат кукурузную поленту с консервированной грушей и корицей, блины с курицей и сливочно-грибным соусом, омлет с сыром, наггетсами и сырным соусом или оладьи с яблоком и корицей. Среди десертов тем временем появились различные пирожные: творожное с лесными ягодами, шоколадное с брусникой, а также — с абрикосовым джемом или яблоком и корицей.

Ранее «Аэрофлот» вошел в пятерку лучших крупнейших работодателей России по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Авиаперевозчик стал единственной компанией транспортной отрасли, занявшей лидирующую позицию в рейтинге. Социальный пакет компании считается одним из лучших в РФ — он включает скидки на авиаперелеты, ДМС и санаторно-курортное лечение. Всего по результатам 2025 года в топ HeadHunter вошли более 1,7 тыс. отечественных компаний из всех отраслей. География работодателей насчитала восемь федеральных округов и 69 регионов. Позиции в рейтинге распределили с учетом голосования соискателей на соответствующей платформе, опроса сотрудников, анкетирования по HR-процессам и отзывов бывших работников.