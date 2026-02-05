Пожилая пара отравила двух россиянок на Пхукете

Две россиянки отравились после посещения кафе на Пухкете, где им принесли испорченный том-ям, передает Telegram-канал «SHOT Проверка». Как пишет источник, пострадавшим туристкам понадобилась помощь медиков.

По данным канала, ростовчанка Елена вместе с подругой Елизаветой в конце января прилетела на отдых на Пхукет. В один из вечеров девушки решили поужинать в местном кафе, который держит пожилая супружеская пара. Они заказали том-ям с рыбой, однако почти сразу поняли, что суп испорчен, и доедать не стали.

Уже на следующий день у туристок появились признаки тяжелого отравления: их мучили сильная рвота, высокая температура, скачки давления, а также онемение языка и конечностей. Подруги обратились в местный госпиталь, где врачи диагностировали гастроэнтерит и назначили лечение.

Однако улучшения не наступило, поэтому девушки связались со страховой компанией с просьбой о госпитализации. В ответ им отказали, пояснив, что повторный прием могут оплатить только после прохождения полного курса назначенных препаратов.

