05 февраля 2026 в 20:22

Пожилая пара отравила двух россиянок на Пхукете

Россиянки отравились испорченным том-ямом в кафе на Пхукете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Две россиянки отравились после посещения кафе на Пухкете, где им принесли испорченный том-ям, передает Telegram-канал «SHOT Проверка». Как пишет источник, пострадавшим туристкам понадобилась помощь медиков.

По данным канала, ростовчанка Елена вместе с подругой Елизаветой в конце января прилетела на отдых на Пхукет. В один из вечеров девушки решили поужинать в местном кафе, который держит пожилая супружеская пара. Они заказали том-ям с рыбой, однако почти сразу поняли, что суп испорчен, и доедать не стали.

Уже на следующий день у туристок появились признаки тяжелого отравления: их мучили сильная рвота, высокая температура, скачки давления, а также онемение языка и конечностей. Подруги обратились в местный госпиталь, где врачи диагностировали гастроэнтерит и назначили лечение.

Однако улучшения не наступило, поэтому девушки связались со страховой компанией с просьбой о госпитализации. В ответ им отказали, пояснив, что повторный прием могут оплатить только после прохождения полного курса назначенных препаратов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении жителей деревни Шолохово Костромской области. В социальных сетях они рассказали о симптомах инфекционного заболевания. Недомогание возникло после проведения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе.

