28 января 2026 в 16:38

Жители деревни почувствовали себя плохо после ремонта водопровода

В Костромской области возбудили дело об отравлении после ремонта водопровода

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении жителей деревни Шолохово Костромской области, передает пресс-служба ведомства. В социальных сетях они рассказали о симптомах инфекционного заболевания. В пресс-службе уточнили, что недомогание возникло после проведения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Липецке 62-летнему местному жителю предъявили обвинение в покушении на убийство бывшей супруги. По версии следствия, фигурант пытался отравить женщину из-за имущественного спора. В апреле 2024 года мужчина разместил открытую ртуть в ее рабочем кабинете. Кроме того, опасное вещество было добавлено в продукты питания.

До этого приостановил работу бар Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Заведению пришлось закрыть свои двери для посетителей после сообщений о массовом отравлении среди отдыхающих.

