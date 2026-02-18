Во Франции заявили об очередной «краже века» Минфин Франции сообщил о возможной краже данных 1,2 млн банковских счетов

Злоумышленники могли похитить личные данные владельцев 1,2 млн счетов во французских банках, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на информацию Министерства экономики и финансов республики. Ожидается, что в ближайшие дни владельцам счетов, чьи данные были украдены, будут направлены соответствующие уведомления.

Согласно полученной информации, преступник начиная с конца января многократно получал несанкционированный доступ к национальному банковскому регистру FICOBA, воспользовавшись персональными данными сотрудника ведомства. Благодаря этому злоумышленнику удалось изучить часть реестра, содержащую личные сведения о владельцах счетов, включая их полные имена, банковские реквизиты, места жительства и ИНН.

Ранее сообщалось, что крупнейшее ограбление Лувра в октябре 2025 года, вероятно, не могло бы произойти без утечки информации от сотрудников музея. Кадры камеры наблюдения запечатлели двоих грабителей. Они проникли в Галерею Аполлона, целенаправленно вскрыли две витрины и похитили ювелирные украшения на сумму около €88 млн (7,9 млрд рублей).