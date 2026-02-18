Зимняя Олимпиада — 2026
Юрист оценил шансы аннулировать брачный договор Седоковой

Брачный договор Седоковой и Тиммы могут признать частично недействительным

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Брачный договор певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы могут частично аннулировать при наличии веских доказательств, заявил «Газете.Ru» юрист Александр Кудряшов. По его словам, требуются серьезные основания, включая обман или угрозы при подписании.

Нотариально оформленные брачные договоры суды обычно ломают только при реально сильной доказательной базе. Наследники не сторона договора, поэтому «эмоциональные» доводы («несправедливо») работают плохо, нужны жесткие юридические основания и доказательства, — сказал Кудряшов.

До этого юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд в беседе с NEWS.ru рассказала: заключение брачного договора позволит минимизировать наследственные риски в случае раздела имущества. Кроме того, по ее словам, документом предусмотрена компенсация для лиц в декретном отпуске.

Кроме того, адвокат Галина Шидловская заявила, что брачный договор теряет свою силу, если его заключили фиктивно. По ее словам, документ также недействителен, если не соответствует законодательным требованиям.

