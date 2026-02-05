Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянину за четыре часа пересадили сердце

В Подмосковье врачи спасли пациента с помощью пересадки сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского успешно выполнена операция по пересадке сердца пациенту с тяжелой стадией сердечной недостаточности, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Причиной стала тяжелая сердечная недостаточность, которая развилась у 67-летнего мужчины после обширного инфаркта.

После тщательной диагностики и консилиума специалистов было принято решение о трансплантации. Операция длилась около четырех часов с использованием аппарата искусственного кровообращения и завершилась без осложнений. После хирургического вмешательства пациент находился под наблюдением в реанимации. Признаков отторжения донорского сердца не зафиксировано.

Тем временем появилась информация, что пострадавшему в результате нападения в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи. По словам руководителя регионального ожогового центра Владимира Мацкевича, возможно, потребуется не одна операция.

