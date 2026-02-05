Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи

Пострадавшему в результате нападения в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального ожогового центра Владимира Мацкевича. По его словам, возможно, потребуется не одна операция.

Который потяжелее. <…> Там нужна будет пересадка, возможно, не одна. Локализация, в основном, спина. И ожоги поразили грудные кожные покровы. Клетки, которыми она восстанавливается, они поражены, и придется пересаживать кожу, — сообщил Мацкевич.

Ранее стало известно, что 4 февраля ученица восьмого класса подожгла одноклассника в школе Красноярска. Пострадали по меньшей мере шесть человек. По предварительным данным, девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него. Одноклассники описали ученицу как замкнутую и необщительную. При этом, по их словам, травли в классе не было и она сама избегала общения.

Позже губернатор региона Михаил Котюков сообщил, что Росгвардия проверит частные охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность школ в Красноярском крае. Власти решили организовать проверку после двух нападений учеников на сверстников в регионе. Котюков назвал ключевой задачей региона разработку мер профилактики в школах. Он поручил педагогам провести работу с детьми из группы риска и применить индивидуальный подход к ученикам. По его словам, необходимо пресекать любые попытки травли в классах.