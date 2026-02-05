Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 10:05

Росгвардия проверит ЧОП после двух нападений в школах Красноярского края

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Росгвардия проверит частные охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность школ в Красноярском крае, сообщил губернатор региона Михаил Котюков в своем Telegram-канале. Власти решили организовать проверку после двух нападений учеников на сверстников в регионе.

Росгвардия проведет проверку охранных организаций, которые обеспечивают безопасность школ, даст оценку работе их сотрудников, — написал он.

Котюков назвал ключевой задачей региона разработку мер профилактики в школах. Он поручил педагогам провести работу с детьми из группы риска и применить индивидуальный подход к ученикам. По его словам, необходимо пресекать любые попытки травли в классах.

Накануне, 4 февраля, ученица восьмого класса подожгла одноклассника в школе Красноярска. Пострадали по меньшей мере шесть человек. По предварительным данным, девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него. Одноклассники описали ученицу как замкнутую и необщительную. При этом, по их словам, травли в классе не было и она сама избегала общения.

