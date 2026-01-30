Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:25

Частные охранники получат боевое оружие

Депутат Пискарев предложил выдавать ЧОПам стрелковое оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Госдуме внесли законопроект, разрешающий частным охранным предприятиям (ЧОП) временно использовать боевое стрелковое оружие для защиты стратегически важных объектов, рассказал глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. По его словам, это способствует повышению антитеррористической защищенности, усилению охраны важных объектов и территорий.

Предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать в территориальных органах Росгвардии и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие, — сообщил Пискарев.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что фельдшеров скорой помощи необходимо приравнять к сотрудникам полиции. По его словам, это необходимо для защиты тех, кто ежедневно спасает жизни, от возможной агрессии.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о необходимости открыть один пункт пропуска на границе с Украиной для воссоединения семей и возвращения россиян с просроченными загранпаспортами. По ее словам, в условиях отсутствия дипломатических отношений это один из немногих вариантов помочь гражданам.

Частные охранники получат боевое оружие
