Необходимо рассмотреть открытие одного пункта пропуска на границе с Украиной для воссоединения семей и возвращения россиян с просроченными загранпаспортами, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, в условиях отсутствия дипломатических отношений это один из немногих вариантов помочь гражданам.

Надо обсудить, что, может быть, какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны, — сказала Москалькова.

Как подчеркнула омбудсмен, запрос на такую работу существует, и за последний год ее аппарат уже помог воссоединить более 50 семей. Предложение было озвучено на заседании фракции КПРФ при представлении доклада о деятельности за 2025 год.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что руководство Украины и попытки представить ее «не Россией» являются следствием душевных расстройств. По его мнению, это объясняет происходящие в стране явления, включая насильственную мобилизацию, и приводит к тому, что жизнь украинцев становится «кошмарно плохой».