05 февраля 2026 в 19:12

Военные США и России договорились о неожиданном шаге

AP: США и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты и Россия договорились восстановить прямую коммуникацию между военными ведомствами, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Европейского командования ВС США. Решение было принято после переговоров высокопоставленных представителей, которые прошли в Абу-Даби.

Встреча в столице ОАЭ собрала командующего EUCOM Алексуса Гринкевича, а также старших офицеров из России и с Украины. По итогам консультаций стороны пришли к соглашению о необходимости возобновить диалог.

Предполагается, что новый канал связи обеспечит постоянный контакт между военными структурами двух стран. Как отмечается в заявлении, этот шаг призван способствовать работе по достижению прочного мира. Работа аналогичного канала была прервана осенью 2021 года на фоне серьезного ухудшения двусторонних отношений.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США надеются подписать трехстороннее соглашение с Россией и Китаем, поэтому отказываются от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его мнению, Вашингтон блефует, делая вид, что ему неинтересна пролонгация ДСНВ.

США
Россия
военные
переговоры
