РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ

Российская делегация участвует во втором раунде переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби. В центре: начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков

РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ

В столице ОАЭ Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. В российской делегации заявили о прогрессе в диалоге и о попытках Евросоюза ему помешать. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что саботировать процесс пытается не только ЕС, но и Киев. О чем договорились участники встреч в ОАЭ, какие перспективы есть у дальнейших переговоров — в материале NEWS.ru.

Как проходили переговоры России, Украины и США в Абу-Даби

Второй раунд переговоров в Абу-Даби начался 4 февраля. Как и в предыдущие разы, встречи проходили в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорную команду Вашингтона вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и другие представители американской администрации.

Умеров охарактеризовал первый день переговоров как содержательный и продуктивный. По его словам, стороны рассмотрели конкретные шаги и практические решения, нацеленные на урегулирование конфликта.

Утром 5 февраля спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что в переговорах в ОАЭ наметился определенный прогресс.

«Индикатором может быть то, что разжигатели войны из Европы и Британии постоянно пытаются помешать этому процессу и в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть», — пояснил он.

Переговоры России, Украины и США Фото: WAM/XinHua/Global Look Press

Дмитриев добавил, что помешать диалогу невозможно.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что Европа меньше всего заинтересована в заключении мирного соглашения по Украине.

«Европейцы устали помогать Киеву. Да, их ресурсы на исходе. Но противостояние с Россией для них уже перешло на идеологический уровень — мол, „светлые“ бьются против „темных“. Поэтому Европа хочет продолжения», — пояснил эксперт.

О чем договорились Россия и Украина в ОАЭ

Одним из ключевых результатов встречи в Абу-Даби стала договоренность России и Украины об обмене пленными. Уиткофф сообщил, что Киев и Москва намерены обменять 314 человек.

«Это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных консультаций», — пояснил он.

По словам Уиткоффа, сторонам предстоит проделать большую работу. Однако промежуточные итоги, по его мнению, демонстрируют эффективность постоянного дипломатического взаимодействия. Спецпосланник президента США ждет дальнейшего прогресса в ближайшие недели.

Axios со ссылкой на источники сообщил о другой договоренности сторон. По данным портала, участники консультаций из России и США согласились неформально продлить срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений еще на полгода, пока будут идти переговоры о подписании нового документа.

Журавлев считает, что команда Дональда Трампа заинтересована в урегулировании украинского конфликта. Она будет добиваться мира на любых приемлемых для США условиях, чтобы показать избирателям перед выборами в конгресс успех своей внешней политики. Однако это расходится с интересами европейских элит.

«По сути, за мир с Россией выступают только Трамп и его сторонники. Цель Украины и стоящей за ней Европы — либо продолжение конфликта, либо перемирие с возможностью в любой момент начать его снова», — отметил политолог.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова во время обмена военнопленными Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации/РИА Новости

По словам Журавлева, лидеры стран Евросоюза надеются «пересидеть» президента США, восстановить отношения с Вашингтоном и вместе воевать против России руками Украины. Президент страны Владимир Зеленский согласен на такой исход. Пока идут бои и сохраняется военное положение, его власти ничто не угрожает, подчеркнул эксперт.

Какие перспективы есть у переговоров России и США

В Кремле пока не комментируют результаты переговорного процесса в Абу-Даби. 5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская делегация оперативно докладывает Владимиру Путину о ходе диалога.

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Россия на переговорах в Абу-Даби исходит из положения дел на земле. По его словам, количество солдат украинской армии сокращается, так как потери ВСУ превышают поставляемое на фронт пополнение. ВС РФ имеют численное преимущество и наступают практически по всей линии боевого соприкосновения, сказал он.

Журавлев в свою очередь подчеркнул, что главное условие российской делегации — гарантия безопасности для населения РФ, отсутствие войск НАТО на Украине и сокращение численности ВСУ. Он считает, что переговоры могут пойти по двум сценариям — бесконечное затягивание диалога из-за несовместимости условий или подписание соглашения, которое Украина попытается саботировать.

Схожего мнения придерживается политолог, главный редактор журнала «Политический класс» Виталий Третьяков. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что если Киев пойдет на соглашение с Москвой, то вряд ли станет выполнять ее требования о денацификации, демилитаризации и восстановлении прав русскоязычного населения.

Начальник ГРУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, Джош Грюнбаум, Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, Рустем Умеров во время встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби Фото: МИД ОАЭ/РИА Новости

«Пока у Зеленского есть внешняя поддержка в виде Европы, он недоговороспособен», — считает собеседник.

Единственный шанс переубедить украинское руководство — полностью лишить его американского оружия и доступа к сети спутниковой связи Starlink, отметил Третьяков.

«Если Трамп не станет продавать европейцам оружие для Украины, Зеленскому скоро будет нечем воевать», — заметил он. Без этого РФ и Украину будут ждать еще несколько раундов встреч с труднопредсказуемым результатом, резюмировал эксперт.

Читайте также:

Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине

«Небо все более дырявое»: почему ПВО Украины беззащитна перед атаками РФ

Позорный хлам за $1 млн: что известно о новой британской ракете для ВСУ