РФ и США нужен мир, Украине и Европе — война. Как прошли переговоры в ОАЭ

В столице ОАЭ Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. В российской делегации заявили о прогрессе в диалоге и о попытках Евросоюза ему помешать. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что саботировать процесс пытается не только ЕС, но и Киев. О чем договорились участники встреч в ОАЭ, какие перспективы есть у дальнейших переговоров — в материале NEWS.ru.
Как проходили переговоры России, Украины и США в Абу-Даби
Второй раунд переговоров в Абу-Даби начался 4 февраля. Как и в предыдущие разы, встречи проходили в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорную команду Вашингтона вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и другие представители американской администрации.
Умеров охарактеризовал первый день переговоров как содержательный и продуктивный. По его словам, стороны рассмотрели конкретные шаги и практические решения, нацеленные на урегулирование конфликта.
Утром 5 февраля спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что в переговорах в ОАЭ наметился определенный прогресс.
«Индикатором может быть то, что разжигатели войны из Европы и Британии постоянно пытаются помешать этому процессу и в него влезть. И вот чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть», — пояснил он.
Дмитриев добавил, что помешать диалогу невозможно.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что Европа меньше всего заинтересована в заключении мирного соглашения по Украине.
«Европейцы устали помогать Киеву. Да, их ресурсы на исходе. Но противостояние с Россией для них уже перешло на идеологический уровень — мол, „светлые“ бьются против „темных“. Поэтому Европа хочет продолжения», — пояснил эксперт.
О чем договорились Россия и Украина в ОАЭ
Одним из ключевых результатов встречи в Абу-Даби стала договоренность России и Украины об обмене пленными. Уиткофф сообщил, что Киев и Москва намерены обменять 314 человек.
«Это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных консультаций», — пояснил он.
По словам Уиткоффа, сторонам предстоит проделать большую работу. Однако промежуточные итоги, по его мнению, демонстрируют эффективность постоянного дипломатического взаимодействия. Спецпосланник президента США ждет дальнейшего прогресса в ближайшие недели.
Axios со ссылкой на источники сообщил о другой договоренности сторон. По данным портала, участники консультаций из России и США согласились неформально продлить срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений еще на полгода, пока будут идти переговоры о подписании нового документа.
Журавлев считает, что команда Дональда Трампа заинтересована в урегулировании украинского конфликта. Она будет добиваться мира на любых приемлемых для США условиях, чтобы показать избирателям перед выборами в конгресс успех своей внешней политики. Однако это расходится с интересами европейских элит.
«По сути, за мир с Россией выступают только Трамп и его сторонники. Цель Украины и стоящей за ней Европы — либо продолжение конфликта, либо перемирие с возможностью в любой момент начать его снова», — отметил политолог.
По словам Журавлева, лидеры стран Евросоюза надеются «пересидеть» президента США, восстановить отношения с Вашингтоном и вместе воевать против России руками Украины. Президент страны Владимир Зеленский согласен на такой исход. Пока идут бои и сохраняется военное положение, его власти ничто не угрожает, подчеркнул эксперт.
Какие перспективы есть у переговоров России и США
В Кремле пока не комментируют результаты переговорного процесса в Абу-Даби. 5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская делегация оперативно докладывает Владимиру Путину о ходе диалога.
Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Россия на переговорах в Абу-Даби исходит из положения дел на земле. По его словам, количество солдат украинской армии сокращается, так как потери ВСУ превышают поставляемое на фронт пополнение. ВС РФ имеют численное преимущество и наступают практически по всей линии боевого соприкосновения, сказал он.
Журавлев в свою очередь подчеркнул, что главное условие российской делегации — гарантия безопасности для населения РФ, отсутствие войск НАТО на Украине и сокращение численности ВСУ. Он считает, что переговоры могут пойти по двум сценариям — бесконечное затягивание диалога из-за несовместимости условий или подписание соглашения, которое Украина попытается саботировать.
Схожего мнения придерживается политолог, главный редактор журнала «Политический класс» Виталий Третьяков. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что если Киев пойдет на соглашение с Москвой, то вряд ли станет выполнять ее требования о денацификации, демилитаризации и восстановлении прав русскоязычного населения.
«Пока у Зеленского есть внешняя поддержка в виде Европы, он недоговороспособен», — считает собеседник.
Единственный шанс переубедить украинское руководство — полностью лишить его американского оружия и доступа к сети спутниковой связи Starlink, отметил Третьяков.
«Если Трамп не станет продавать европейцам оружие для Украины, Зеленскому скоро будет нечем воевать», — заметил он. Без этого РФ и Украину будут ждать еще несколько раундов встреч с труднопредсказуемым результатом, резюмировал эксперт.
