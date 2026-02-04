Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 18:22

Абу-Даби 2.0: фото нового раунда переговоров России и Украины в ОАЭ

Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби Фото: МИД ОАЭ/РИА Новости
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошел очередной раунд мирных переговоров России и Украины. Диалог состоялся в двухстороннем и трехстороннем форматах: участие в нем приняли делегации Москвы, Киева и Вашингтона.

Как и до этого, совместные беседы представителей трех стран, а затем и отдельные встречи американцев с российской и украинской переговорными командами шли в закрытом режиме. Пресс-конференция по итогам встречи 4 февраля не проходила.

Российскую делегацию на переговорах возглавил начальник главного управления Генерального штаба ВС РФ Дмитрий Костюков. Украину представила команда, возглавляемая секретарем Совета национальной безопасности и обороны республики Рустемом Умеровым. Третья сторона — США — включила в свою переговорную группу посланника американского президента Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и других представителей администрации.

Власти ОАЭ перед встречей выразили надежду на прогресс в переговорах по мирному урегулированию. При этом МИД страны подчеркнул, что его можно достичь на основе результатов первого раунда, который прошел в Эмиратах в конце января.

Главные фото со встречи российской, украинской и американской делегаций — в галерее NEWS.ru.

