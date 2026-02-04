Зимняя Олимпиада — 2026
Завершился первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби
Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершился, сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X. Он уточнил, что переговорный процесс продолжится в четверг, 5 февраля. По информации ТАСС, стороны согласились продолжить встречу на следующий день.

Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби завершился. По словам источника, знакомого с ситуацией, переговоры возобновятся в четверг поздним утром, — написал Равид.

Ранее аналитик Мохаммед Рашван допустил, что закрытый формат переговоров в ОАЭ по Украине повышает шансы на успех. Он добавил, что переговоры в Абу-Даби проводятся в условиях максимальной секретности.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль не планирует публиковать официальные сообщения по итогам нового раунда трехсторонних консультаций в Абу-Даби. По его словам, Россия признательна американским переговорщикам за усилия, которые они прикладывают для завершения украинского кризиса. Предыдущая встреча трехсторонней рабочей группы проходила в столице ОАЭ 23–24 января.

