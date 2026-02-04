Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 13:15

Кремль обратился к американским переговорщикам

Песков: Россия ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия признательна американским переговорщикам за усилия, которые они прикладывают для завершения украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что позиция РФ ясна и Киеву, и США, передает РИА Новости.

Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению этих трехсторонних переговоров, и которым мы признательны за их усилия, — сказал Песков.

Немногим ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где состоятся переговоры по Украине. Снимок сделан с высоты птичьего полета.

Прежде стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может состояться 4–5 февраля в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.

