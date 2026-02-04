«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ Аналитик Равшан: закрытый формат переговоров по Украине дает шанс на успех

Закрытый формат переговоров в ОАЭ по Украине дает процессу шанс на успех, заявил аналитик Мохаммед Рашван. По его словам, которые приводит РИА Новости, ставки очень высоки.

Переговоры в Абу-Даби проводятся в условиях максимальной секретности, поскольку это необходимо для чувствительных переговоров с высокими ставками и дает процессу шанс на успех, — отметил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей. Возглавил группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи. Украинцы сейчас цепляются за этот шанс, объяснил аналитик.