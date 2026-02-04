Самолет спецпосланника США прибыл в Абу-Даби Самолет Уиткоффа прибыл в Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине

Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прибыл в Абу-Даби, где пройдет второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили ТАСС в аэропорту Аль-Батин. Трехсторонняя встреча с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины пройдет 4–5 февраля.

Самолет спецпредставителя американского президента прибыл, — рассказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что состав российской делегации на предстоящих переговорах в Абу-Даби останется неизменным по сравнению с предыдущей встречей. Возглавил группу начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

До этого стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати. Резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога. Самолет с эмблемой специального летного отряда России приземлился в Абу-Даби в ночь на 4 февраля.