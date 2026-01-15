Позорный хлам за $1 млн: что известно о новой британской ракете для ВСУ

Правительство Великобритании объявило конкурс по ускоренной разработке баллистических ракет для Украины. Дальность боеприпасов, которые будут произведены в рамках проекта Nightfall («Сумерки»), составит до 500 км. Опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются в том, что планы Лондона претворятся в жизнь. Что известно о Nightfall, почему британским властям нужна эта программа — в материале NEWS.ru.

Что известно о британском проекте по разработке баллистических ракет Nightfall

Минобороны Великобритании сообщило, что в рамках проекта Nightfall намерено предоставить контракты стоимостью 9 млн фунтов стерлингов трем командам. Они займутся проектированием, разработкой и поставкой баллистических ракет наземного базирования для Украины. Как следует из заявления ведомства, победители тендера должны будут провести работы в течение 12 месяцев. Согласно техзаданию Минобороны, цена одного изделия не должна превышать 800 тыс. фунтов стерлингов (примерно $1,07 млн или 84,4 млн рублей) при условии производства 10 систем в месяц.

«Nightfall — это проект, ориентированный на быстрое создание прототипов, спиральную разработку, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и возможность быстрого масштабирования производства, особенно в Великобритании», — отмечается в сообщении.

Несмотря на то что программа направлена на поддержку Киева, Британия намерена использовать наработки в будущих проектах своих вооруженных сил. Отраслевые партнеры Минобороны королевства получили подробные требования по Nightfall 19 декабря 2025 года. Крайний срок отправки предложений по разработке ракет — 9 февраля. Военное ведомство намерено заключить контракты в марте.

Предположительно, к разработке проекта привлекут украинских специалистов.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru допустил такую возможность, но обратил внимание на важный нюанс.

«На Украине давно нет качественных кадров. Свою баллистическую противокорабельную ракету „Нептун“ на основе советских разработок они готовили лет 10. „Гром-2“ — еще около 20 лет. Причем ВС РФ успешно сбивают и те и другие снаряды», — пояснил он.

Ракетный комплекс «Нептун» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие ракеты хотят разработать в Британии для Украины

Согласно данным британского Минобороны, ракеты Nightfall должны иметь 200-килограммовую обычную фугасную боеголовку. Планируется запускать боеприпасы с различных транспортных средств — по несколько штук подряд в течение короткого периода времени.

В Лондоне считают, что проект позволит обеспечить Киев мощным и экономичным дальнобойным вооружением при минимальном иностранном экспортном контроле.

Издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что ВС России эффективно используют собственный арсенал тактических баллистических ракет малой дальности. Это дает им решающее преимущество в ходе боевых действий. Задача проекта «Сумерки» заключается в том, чтобы переломить данную ситуацию.

Кнутов напомнил, что ранее британцы помогли Киеву в разработке ракет, в результате чего были созданы боеприпасы «Фламинго» с дальностью действия около 3000 км и массой боевой части 1 т.

«Ее сделали, по сути, на коленке. Например, двигатель взяли с реактивного пассажирского самолета», — отметил собеседник.

Судьба «Фламинго» оказалась незавидной. Сначала российская разведка уничтожила колонну с этими ракетами, после чего нанесла удар по месту их производства. По этой причине создание оружия для ВСУ постепенно перебазируется за рубеж.

Кнутов считает, что британцы хотят возродить ВПК.

«Думаю, они соберут очередной „конструктор“. Ничего нового и прорывного не будет точно — в Великобритании нет на это ни времени, ни специалистов. Мы будем сбивать эти новые ракеты так же эффективно, как „Нептун“, „Гром-2“ и западные Storm Shadow», — заявил он.

Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто заработает на украинских баллистических ракетах

Обозреватели MWM обратили внимание еще на один момент — у Британии нет опыта в разработке тактических баллистических ракет. На вооружении у королевских вооруженных сил есть лишь один подобный боеприпас — Lance («Копье»), который был закуплен в США.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что британцы не раз пытались начать разработки баллистических ракет, но ни один из этих проектов не довели до конца. По его мнению, основная мотивация Лондона — получить часть из €90 млрд, выделяемых европейцами на помощь Украине в 2026 году.

«Проект „Сумерки“ — это распил денег. Если он будет реализован, то речь пойдет о создании скромной ракеты, летящей с дозвуковой скоростью. Такие боеприпасы несложно сбить», — резюмировал военэксперт.

