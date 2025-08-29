Министерство обороны Великобритании разместило заказ на разработку новой баллистической ракеты с дальностью полета свыше 600 километров, сообщает Daily Express. Проект получил название Nightfall («Сумерки»). Согласно техническим требованиям, новый ракетный комплекс должен обладать способностью к развертыванию в течение 15 минут и поражению цели в течение 10 минут после запуска.

Требуется разработка эффективной тактической баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров, которая способна безопасно запускаться с земли с передвижной платформы в условиях повышенной опасности, перемещаться и точно поражать цель по заданным координатам, — сказано в сообщении.

Комплекс будет способен запускать не менее двух ракет и функционировать в любое время суток. Ожидается, что разработка будет обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию.

Ранее американские СМИ писали, что российские крылатые ракеты «Калибр» и Х-35 подтверждают сохранение РФ статуса серьезной военной державы. Журналисты отмечали высокую точность, технологичность и стратегическую значимость этих ракетных комплексов для проведения различных военных операций.

Эксперты также назвали российские атомные подводные лодки проектов 885М «Ясень-М» и 945А «Кондор» одними из лучших в мире многоцелевых субмарин. По их оценке, подлодки «Кондор» специально созданы для поиска и уничтожения американских судов с баллистическими ракетами.