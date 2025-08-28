Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Нет ничего лучше, чем добавить в зимние блюда немного перчинки. Проще всего это сделать, если добавить в суп, рагу или мясо кусочек жгучего перца. Сегодня расскажем, как заготовить эту приправу на зиму максимально просто и без хлопот.

Проще и быстрее всего жгучий перец на зиму заморозить порционно. Для этого стручки перца надо тщательно промыть, затем, надев перчатки, удалить плодоножку и семена, и нарезать кусочками, не более полусантиметра шириной. Пластиковую разделочную доску застелить полиэтиленовым пакетом, разложить кусочки перца на небольшом расстоянии друг от друга и поставить в морозилку на 3-4 часа. Замороженный порционно перец сложить в пакет и доставать зимой по необходимости.

Не забудьте после того, как нарезали жгучий перец, тщательно промыть с моющим средством, а затем ополоснуть прохладной водой разделочную доску и нож. В остром перце содержится жгучее вещество капсаицин, которое при случайном попадании в глаза, а также в больших количествах на слизистые может вызвать аллергическую реакцию.

