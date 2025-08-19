Переговоры Путина и Трампа на Аляске
10 рецептов маринованного перца на зиму: самые вкусные и быстрые способы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сочный болгарский перец в маринаде — это не просто закуска, а настоящий витаминный заряд зимой. Мы собрали 10 проверенных рецептов: от традиционных до смелых сочетаний с фруктами и пряностями.

Классический маринованный перец целиком

Отбираем 2 кг плотных красных перцев примерно одинакового размера. Тщательно моем, делаем прокол зубочисткой возле плодоножки — это поможет маринаду равномерно проникнуть внутрь. На дно стерильных литровых банок кладем 4 дольки чеснока (разрезанные пополам), 1 зонтик укропа, 3 горошины душистого перца и лаврушку. Перцы кладем вертикально, плотно заполняя банку.

Для маринада в кастрюле смешиваем 1 л воды, 50 г каменной соли (без йода!), 100 г сахара, доводим до кипения. Вливаем 200 мл уксуса 9% непосредственно перед заливкой. Кипящим маринадом заполняем банки до верха, накрываем крышками и стерилизуем 15 минут в кипящей воде. Закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания. Хранить можно при комнатной температуре.

Аджика с перцем в банках

Для этой пикантной заготовки берем 3 кг мясистых красных перцев и 10 стручков острого перца (по желанию можно регулировать остроту). Все перцы очищаем от семян и перегородок. Пропускаем через мясорубку вместе с 500 г очищенного чеснока и крупным пучком кинзы (примерно 100 г).

В полученную массу добавляем 100 г соли крупного помола, 50 г сахара, 200 мл яблочного уксуса и 2 ст. л. молотого кориандра. Тщательно перемешиваем деревянной ложкой до полного растворения соли. Раскладываем по небольшим стерильным банкам (200–300 мл), сверху наливаем тонкий слой растительного масла. Храним только в холодильнике. Первые три дня периодически помешиваем массу для равномерного распределения сока.

Салат «Зимний»: перец с морковью и луком

Идеальный вариант для любителей хрустящих овощных закусок. На 2 кг сладкого перца берем 1 кг молодой моркови и 500 г белого лука. Перец очищаем от семян и нарезаем широкими полосками (2–3 см), морковь — тонкой соломкой, лук — полукольцами.

Овощи бланшируем порциями в кипящей воде: перец — 3 минуты, морковь — 2 минуты, лук — 1 минуту. Сразу охлаждаем в ледяной воде. В стерильные банки кладем овощи слоями, слегка утрамбовывая. Для маринада на 1 л воды берем 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 5 горошин черного перца, 3 лаврушки. Кипятим 5 минут, в конце вливаем 150 мл уксуса. Заливаем банки кипящим маринадом, стерилизуем 20 минут.

Маринованный перец Маринованный перец Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий перец с яблоками и корицей

Необычное сочетание для гурманов: 1,5 кг желтого болгарского перца и 1 кг кислых яблок. Перец очищаем и режем широкими полосочками, яблоки — дольками (кожуру не снимаем, но убираем сердцевину).

Готовим ароматный маринад: в 800 мл воды растворяем 300 г сахара, добавляем 1 ч. л. молотой корицы, 3 звездочки бадьяна и 1 ч. л. лимонной кислоты. Доводим до кипения, опускаем перец и варим 5 минут. Следом добавляем яблоки и провариваем еще 3 минуты. Горячую смесь раскладываем по банкам, заливаем маринадом и сразу закатываем. Переворачиваем, укутываем и оставляем до полного остывания.

Пикантный перец с горчицей и медом

Для этого оригинального рецепта берем 2 кг красного перца (лучше толстостенных сортов). Очищаем от семян и нарезаем широкими полосками (около 1 см). В эмалированной посуде смешиваем перец с 3 ст. л. жидкого меда и 2 ст. л. зерновой горчицы.

Готовим заливку: 1 л воды, 2 ст. л. соли, 5 горошин душистого перца, 3 дольки чеснока (раздавленных). Доводим до кипения, охлаждаем до 50 °C, добавляем 100 мл яблочного уксуса. Холодным маринадом заливаем перец, сверху ставим гнет (тарелку с банкой воды). Оставляем при комнатной температуре на двое суток, потом раскладываем по банкам и храним в холодильнике.

Рецепты перца на зиму Рецепты перца на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лечо по-венгерски с томатами

Берем 3 кг мясистых перцев (лучше красных и желтых), 2 кг спелых помидоров и 1 кг белого лука. Перцы очищаем от семян и режем широкими полосками (2–3 см), помидоры — дольками, лук — полукольцами. В толстостенной кастрюле разогреваем 200 мл подсолнечного масла, пассеруем лук до прозрачности. Добавляем перец, тушим 15 минут на среднем огне, периодически помешивая. Следом кладем помидоры, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотой паприки. Тушим под крышкой 40 минут, в конце добавляем 5 измельченных долек чеснока и 50 мл уксуса. Горячее лечо раскладываем по банкам, стерилизуем 25 минут.

Перец по-корейски с морковью

Понадобится 2 кг перца и 500 г сочной моркови. Овощи нарезаем тонкой соломкой (для удобства можно использовать терку для корейской моркови). В глубокой миске смешиваем с 1 ст. л. соли и оставляем на 1 час, чтобы выделился сок. Тем временем готовим заправку: в 100 мл раскаленного растительного масла добавляем 1 ст. л. молотого кориандра, через 30 секунд снимаем с огня. Смешиваем овощи с остывшим маслом, 3 дольками чеснока (пропущенными через пресс), 1 ч. л. красного перца, 2 ст. л. сахара и 50 мл уксуса. Оставляем мариноваться в холодильнике на сутки, потом раскладываем по банкам и стерилизуем 15 минут.

Классический маринованный перец на зиму Классический маринованный перец на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированный перец с овощами

Отбираем 2 кг крупных перцев с толстыми стенками. Аккуратно срезаем верхушки с плодоножками, очищаем от семян. Для начинки: 1 кг белокочанной капусты шинкуем, 500 г моркови трем на терке, 200 г риса отвариваем до полуготовности. Овощи тушим 15 минут с 100 мл масла, солью и перцем по вкусу, смешиваем с рисом. Перцы плотно начиняем, кладем в банки вертикально. Заливаем кипящим томатным соком (на 1 л сока — 1 ст. л. соли), стерилизуем 40 минут для литровых банок.

Быстрая закуска «Огонек»

Идеальный рецепт для тех, кто не любит долго ждать: 1 кг перцев режем кольцами толщиной 0,5 см, смешиваем с 10 дольками чеснока (режем его пластинками) и 1 мелко нарезанным стручком острого перца. кладем в банки, слегка утрамбовывая. Маринад: 500 мл воды, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 5 горошин душистого перца — кипятим 5 минут, в конце добавляем 100 мл уксуса. Заливаем овощи горячим маринадом, закрываем капроновыми крышками. Через три дня можно пробовать, для длительного хранения — стерилизуем 10 минут и закатываем.

Перец с виноградными листьями

Особый аромат этому рецепту придают молодые виноградные листья. На 2 кг перцев берем 15–20 листьев. Перцы моем, прокалываем у плодоножки. На дно стерильных банок кладем по 3-4 виноградных листа, потом плотно кладем перцы. Маринад: на 1 л воды — 50 г соли, 80 г сахара, 100 мл уксуса, 3 лаврушки, 5 горошинок черного перца. Заливаем кипящим маринадом, стерилизуем 15 минут. Виноградные листья придают легкую терпкость и защищают перцы от размягчения.

Заготовки с болгарским перцем на зиму Заготовки с болгарским перцем на зиму Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессиональные советы

  • Для маринования выбирайте толстостенные сорта перцев («Геракл», «калифорнийское чудо»).

  • Чтобы перцы сохранили форму, бланшируйте их 2–3 минуты в кипящей воде перед маринованием.

  • Для оригинального вкуса попробуйте добавить в маринад: 1 ч. л. соевого соуса на литр, 2 ст. л. кленового сиропа вместо сахара, веточку розмарина или тимьяна.

  • Храните заготовки в темном месте: свет разрушает витамины и меняет цвет перцев.

Какой из этих рецептов вы попробуете в первую очередь? Или, может, у вас есть свой фирменный способ маринования перцев?

Посмотрите рецепты узбекского салата с помидорами и луком — ачичук.

